UFFICIALE – Porte girevoli in casa Reyer Venezia: Adam Mokoka prende il posto di Ray

L’Umana Reyer è lieta di comunicare che la guardia francese Adam Mokoka entra a far parte del roster della prima squadra. Shooting guard di 196 centimetri, nato a Cergy-Pontoise (a nord-ovest di Parigi), arriva dagli Oklahoma City Blue, team della NBA G-League.

Cresce cestisticamente nelle giovanili del BCM Gravelines-Dunkerque con cui vince due titoli under 21 (2014 e 2015), debutta in LNB Pro A, la massima Lega francese, e in FIBA Europe Cup.

Nel maggio 2018 viene nominato LNB Pro A Best Young Player. Nella stagione 2018/19 veste la maglia del KK Mega Basket con cui gioca la Lega serba KLS (11.8 punti e 4.6 assist) e l’Adriatic League (11.2 punti).

Nel giugno 2019 firma con i Chicago Bulls con cui gioca (in NBA e G-League) fino al febbraio 2021, quando si trasferisce agli Austin Spurs (G-League).

Prima di tornare in G-League con gli Oklahoma City Blue, nel novembre 2021 Mokoka torna nel campionato francese firmando con Nanterre con cui registra 11.3 punti e 4.3 rimbalzi in 25 partite.

Adam Mokoka si è già aggregato alla squadra e sarà presentato nelle prossime ore al Palasport Taliercio.

