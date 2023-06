UFFICIALE – Primo squillo per l’Olimpia Milano, annunciato Guglielmo Caruso

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo fino al 2027 con Guglielmo Caruso, ala-centro di 2.08, nato il 3 luglio 1999 a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, e proveniente da Varese. “Abbiamo individuato in Caruso un giocatore emergente e un ragazzo, con i tratti caratteriali adatti alla nostra squadra, che può crescere ancora tanto”, dice il general manager Christos Stavropoulos. “Sono molto felice e al tempo stesso orgoglioso di poter far parte di una grande realtà nazionale ed europea come l’Olimpia. Sarà un’avventura estremamente stimolante per me che sono qui per imparare dai migliori e continuare a crescere. L’obiettivo è fare di tutto per aiutare la squadra in ogni modo possibile, grato di questa incredibile possibilità”, dice Willie Caruso.

CHI È – Nato nell’hinterland napoletano, Guglielmo Caruso ha cominciato a giocare a Cercola, prima di trasferirsi a 14 anni alla PMS Moncalieri, a Torino dove è rimasto fino al 2017, giocando anche in tutte le nazionali giovanili, prendendo parte a cinque campionati europei di ogni categoria e ai Mondiali Under 19 del 2017 vincendo la medaglia d’argento. Nel 2017/18 ha giocato a Napoli in Serie A2 e l’estate seguente si è trasferito in America per giocare all’università di Santa Clara in California per tre stagioni. Nei Broncos ha giocato un totale di 68 partite in tre anni di cui 49 in quintetto. Nella stagione 2019/20 ha segnato 9.7 punti a partita e catturato 4.4 rimbalzi di media. Nel 2020/21, ha segnato 9.3 punti per gara con 4.8 rimbalzi in 22.6 minuti di utilizzo. Il suo record è di 25 punti segnati contro San Josè State. Nel 2021, ha lasciato il college con una stagione di eleggibilità rimanente e si è trasferito a Varese dove ha giocato nelle ultime due stagioni. Nella prima ha giocato 19 partite con 3.8 punti e 2.6 rimbalzi di media in 9.4 minuti. Nella seconda, ha giocato 30 gare su 30 con 9.2 punti per gara, 3.8 rimbalzi e soprattutto ha avuto il 67.1% nel tiro da due e il 40.6% nel tiro da tre.

NOTE – Guglielmo Caruso ha debuttato nella Nazionale maggiore con la quale ha segnato 19 punti contro la Spagna nella vittoria dell’Italia 72-68 a Caceres il 26 febbraio 2023. Con le nazionali giovanili ha vinto un bronzo europeo Under 18 e un argento mondiale Under 19. Agli Europei Under 20 del 2019, ha segnato 13.4 punti e catturato 7.1 rimbalzi di media (settimo assoluto).

Ufficio Stampa Olimpia Milano