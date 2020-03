UFFICIALE – Reggiana, primo contratto professionistico per Carlo Porfilio

Pallacanestro Reggiana comunica che in data odierna l’atleta Carlo Porfilio ha firmato il suo primo contratto professionistico con la società biancorossa.

Porfilio, guardia classe 2001 nata a Reggio Emilia, ha svolto tutto il percorso giovanile con la Pallacanestro Reggiana e, oltre ad essere nel giro delle nazionali di categoria, è già andato per tre volte a referto con la prima squadra.

“Dopo Diouf, Cipolla e Soviero, questo è il quarto prodotto del nostro settore giovanile a cui diamo l’opportunità di diventare professionista in questa stagione sportiva – ha dichiarato il direttore sportivo biancorosso Alessandro Frosini – siamo ancora una volta orgogliosi di poter sviluppare questa positiva sinergia con il nostro vivaio e dimostrando quanto sia importante per noi lo sviluppo di giovani e promettenti talenti. L’auspicio è che per Carlo sia solo l’inizio di un lungo e gratificante percorso di crescita”.

“Sono molto grato alla società per avermi dato l’opportunità di vestire la maglia biancorossa – queste le parole di Carlo Porfilio – sono convinto che questo sia solo l’inizio di un percorso di crescita personale ed agonistico insieme alla Pallacanestro Reggiana”.