UFFICIALE – Reggio Emilia, accordo triennale con Gabriele Stefanini

Pallacanestro Reggiana comunica di aver raggiunto un accordo triennale, con opzione di uscita bilaterale a giugno 2024, con l’atleta Gabriele Stefanini.

Guardia bolognese, classe 1999, 193 centimetri, per Stefanini si tratta di un ritorno alla Pallacanestro Reggiana, avendo già vestito la casacca biancorossa nelle formazioni giovanili dal 2013 al 2015, prima di proseguire la sua esperienza cestistica e scolastica negli Stati Uniti.

Dopo la Bergen Catholic High School, per lui due esperienze collegiali: prima ai Columbia Lions e, nell’ultima stagione, alla University of San Francisco. Nel suo anno da senior ha prodotto 9.5 punti a partita, con 2.5 rimbalzi e 2 assist in 24’ di media.

Stefanini ha anche fatto parte delle selezioni azzurre giovanili, disputando gli Europei Under 20 nel 2019 chiudendo con 19 punti e 4 assist a partita.

Queste le parole di Filippo Barozzi: “Riaccogliamo in biancorosso Gabriele Stefanini, un ragazzo che prima di intraprendere l’esperienza dell’high school e del college ha militato nel nostro settore giovanile. Gabriele è una guardia con capacità realizzative e trattamento di palla, che si appresta a disputare la sua prima stagione da professionista con entusiasmo e voglia di migliorare. Sarà un elemento che darà freschezza e fisicità ad un reparto esterni che sta iniziando a prendere forma”.

Questo invece il commento di Gabriele Stefanini: “Ritornare a Reggio Emilia ed iniziare qui la mia carriera da professionista significa davvero tanto per me. Sono pronto a mettermi a disposizione di coach Menetti e darò tutto me stesso, non vedo l’ora di cominciare”.

Davide Draghi

Responsabile Comunicazione