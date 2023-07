UFFICIALE – Reggio Emilia fa il botto, ecco Jamar Smith!

La Pallacanestro Reggiana avrà nelle sue fila per le prossime due stagioni Jamar Smith, guardia 36enne che nell’ultimo biennio ha vestito la maglia del Bahçeşehir Koleji di Istanbul con cui ha vinto la FIBA Europe Cup 2022.

Nell’ultima edizione di Champions League ha segnato oltre 14 punti a partita.

Ecco il comunicato della società emiliana:

Pallacanestro Reggiana comunica di aver raggiunto un accordo di durata biennale con l’atleta statunitense Jamar Smith.

Guardia di 192 centimetri, classe 1987, Smith è un atleta con pedigree importante che vanta in carriera oltre 30 presenze in Eurolega ed oltre 100 presenze in Eurocup.

Uscito nel 2010 dall’ateneo di Southern Indiana, dopo una stagione in G-League a Maine, ha iniziato la sua carriera europea partendo dal Prostejov, formazione della Repubblica Ceca. La sua è stata una rapida ascesa verso livelli sempre più elevati: prima l’Hapoel Gilboa in Israele, poi Bamberg in Germania, Limoges in Francia, Malaga in Spagna, prima di fermarsi per quattro stagioni a Kazan, in VTB League. Nell’ultimo biennio Smith ha vestito la maglia del Bahcesehir in Turchia, conquistando nel 2021 la FIBA Europe Cup sconfiggendo in finale proprio la UNAHOTELS Reggio Emilia e venendo eletto MVP.

Nel suo palmares anche una lega balcanica, un campionato francese ed una Eurocup, conquistata nel 2017 con Malaga, competizione nella quale è stato nominato anche in questo caso MVP.

Nell’ultima annata in Turchia Smith ha chiuso la sua stagione con 13.6 punti e 2.7 assist a partita.

Queste le parole di coach Dimitris Priftis: “Jamar Smith, oltre ad essere un ottimo giocatore, è anche una bellissima persona fuori dal campo. Sono davvero contento di poter lavorare nuovamente con lui dopo gli anni in Russia. Ha alle spalle una carriera europea lunga e vincente. In campo è un realizzatore, in grado di segnare in tanti modi diversi, ma allo stesso tempo anche di creare per i compagni. Ha personalità ed il giusto atteggiamento, sono certo sarà un punto di riferimento per il nostro gruppo grazie alla sua mentalità ed esperienza”.

Così ha commentato Jamar Smith: “Sono davvero galvanizzato e grato dalla possibilità di giocare in una città che ama il basket tanto quanto lo amo io. Non vedo l’ora di arrivare a Reggio Emilia, conoscere la piazza ed i tifosi. Non ho mai avuto la fortuna di giocare in Italia e questo per me e la mia famiglia è un sogno che si realizza”.

