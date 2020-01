UFFICIALE – Reggio Emilia firma il 2001 Antonio Jacopo Soviero

Pallacanestro Reggiana comunica che in data odierna l’atleta Antonio Jacopo Soviero ha firmato il suo primo contratto professionistico con la società biancorossa.

Soviero, playmaker classe 2001, è nato a Salerno ma si è trasferito nella nostra città a partire dal 2012 e da quel momento ha fatto stabilmente parte del settore giovanile della Pallacanestro Reggiana. Inoltre, proprio pochi giorni fa è stato convocato nella Nazionale Under 20 azzurra.

“Siamo ancora una volta orgogliosi di aver messo sotto contratto un prodotto del nostro settore giovanile – ha dichiarato il direttore sportivo biancorosso Alessandro Frosini – questa firma è un ulteriore segnale di quanto Pallacanestro Reggiana creda nel suo vivaio. Jacopo nell’ultimo anno e mezzo è stato una presenza costante negli allenamenti della prima squadra ed in questa stagione è già andato a referto dodici volte. Ci auguriamo che il suo percorso di crescita sia solo all’inizio e facciamo al ragazzo un grosso in bocca al lupo per l’inizio della sua carriera da professionista”.

“Sono molto grato alla società per questa opportunità e non nascondo la mia emozione – queste le parole di Jacopo Soviero – da bambino vedevo le partite della Pallacanestro Reggiana dalla curva ed il mio sogno è sempre stato quello di vestire, un giorno, la maglia biancorossa. Questo per me è un punto di partenza e continuerò a lavorare duro per migliorare ulteriormente come giocatore e persona”.

FONTE: Uff. Stampa Pall. Reggiana