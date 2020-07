UFFICIALE – Reggio Emilia, Giordano Consolini ritorna in biancorosso

Pallacanestro Reggiana comunica di aver raggiunto un accordo di collaborazione di durata annuale con coach Giordano Consolini, che entrerà così nello staff tecnico del settore giovanile biancorosso.

Consolini, bolognese classe 1954, allenerà la formazione Under 16 e diventerà Direttore Tecnico del progetto Pallacanestro Reggiana Academy.

Per lui si tratta di un ritorno a Reggio Emilia, dove era già stato per sei stagioni dal 1991 al 1997, ricoprendo prima il ruolo di responsabile del settore giovanile, poi di assistente allenatore e successivamente di head coach, conquistando anche la promozione in Serie A nella stagione 1996-1997.

Consolini proviene dalla Virtus Bologna, dove ha passato tutto il resto della sua carriera svolgendo i ruoli di responsabile del settore giovanile, assistente allenatore e capo allenatore.

“La soddisfazione per il ritorno alla Pallacanestro Reggiana di Giordano Consolini è per me paragonabile a quella che si prova dopo la vittoria di una partita importante – ha dichiarato il Responsabile del settore giovanile Andrea Menozzi – desidero ringraziare la società per avermi messo a disposizione un tecnico di grande esperienza e professionalità, per quanto mi riguarda il miglior istruttore giovanile italiano, che ritengo essere un valore aggiunto per tutto il nostro club e per la nostra Academy”.

Queste le parole di Giordano Consolini: “Voglio ringraziare la Pallacanestro Reggiana per avermi dato immediatamente questa opportunità, che reputo per me eccellente sotto tutti i punti di vista: riconosco nella società biancorossa l’aver sempre investito energie e risorse sui giovani, inoltre per mia fortuna ho già avuto modo di lavorare a Reggio Emilia e conosco bene sia la città che l’ambiente. C’è tutto ciò che mi serve per poter abbracciare con entusiasmo questo nuovo percorso”.

FONTE: Uff. Comunicazione Pallacanestro Reggiana Srl