UFFICIALE – Reggio Emilia ingaggia Justin Johnson

Pallacanestro Reggiana comunica di aver raggiunto un accordo per la stagione 2020-2021 con l’atleta statunitense Justin Blake Johnson. Ala/centro classe 1996 di 201 centimetri di Bowling Green (Kentucky), Johnson è uscito nel 2018 dall’Università di Western Kentucky, iniziando la sua carriera professionistica in Serie A2 a Cagliari. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia di Pistoia nella massima serie italiana, producendo 13.4 punti e 6.9 rimbalzi di media in 28’ di utilizzo.

Uff.Stamapa Pall.Reggiana