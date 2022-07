UFFICIALE – Reggio Emilia ingaggia Sacar Anim

Pallacanestro Reggiana comunica di aver raggiunto un accordo biennale, con opzione di uscita bilaterale al termine della stagione 2022/2023, con l’atleta statunitense Sacar Anim.

Anim è una guardia/ala di 196 centimetri classe 1997, nativo di Minneapolis; dopo aver frequentato il college di Marquette fino al 2020, ha disputato la stagione 2020/2021 in G-League con la maglia degli Agua Caliente Clippers.

Lo scorso campionato è stato invece il primo per lui nel Vecchio Continente, in Germania con la casacca del Bayreuth.

Per lui in Bundesliga 33 partite giocate con 14.3 punti, 2.7 rimbalzi e 1.8 assist a partita. Anim ha disputato con il club tedesco anche la FIBA Europe Cup, chiudendo con 12.5 punti di media nelle 12 gare in cui è sceso in campo.

Questo il commento del DS biancorosso Filippo Barozzi: “Inseriamo un giocatore di prospettiva che ha già fatto molto bene nella sua prima stagione europea in un campionato competitivo come quello tedesco. Anim è una guardia/ala versatile che ha nell’energia e nell’atletismo le sue doti principali, con una spiccata capacità di attaccare il ferro in campo aperto e buone qualità realizzative. La sua propensione ad essere utile alla squadra giocando in più posizioni darà un contributo importante al pacchetto esterni”.

Queste invece le parole di Sacar Anim: “È un onore per me entrare a far parte della famiglia della Pallacanestro Reggiana, un club storico, una grande organizzazione che disputa un campionato estremamente competitivo. Non vedo l’ora di mettermi all’opera per cercare di costruire tanti bei momenti in maglia biancorossa”.

Davide Draghi

Responsabile Comunicazione

Pallacanestro Reggiana Srl