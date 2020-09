UFFICIALE – Reggio Emilia, primo contratto per Marco Giannini

Pallacanestro Reggiana comunica di aver raggiunto un accordo fino a giugno 2021 con l’atleta Marco Giannini, che ha firmato così il suo primo contratto professionistico.

Nato a Parma, classe 2001, Giannini ha disputato tutto il percorso giovanile con la Pallacanestro Reggiana e nella passata stagione ha giocato in doppio tesseramento per la Polisportiva Arena Montecchio in Serie C Gold.

Queste le parole del Direttore Generale Filippo Barozzi: “Con Marco inseriamo in organico un altro ragazzo proveniente dal nostro settore giovanile, che ci permette così di chiudere la quota dei giocatori italiani con un prospetto che si è meritato questa firma lavorando con serietà, umiltà e facendosi trovare pronto in questa prima fase di stagione”.

“Sono contento di far parte di una società che punta sui giovani ed è un onore per me vestire questa maglia – ha dichiarato Marco Giannini – Ringrazio la società per l’opportunità che mi è stata data, sono pronto a mettermi in gioco e lottare per la Pallacanestro Reggiana”.

FONTE: Uff. Comunicazione Pallacanestro Reggiana Srl