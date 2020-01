UFFICIALE – Reggio Emilia risolve con Luca Infante

Pallacanestro Reggiana comunica di aver raggiunto un accordo per la rescissione consensuale del contratto con l’atleta Luca Infante.

Questo il commento di Luca Infante: “Voglio ringraziare la società per questi mesi trascorsi insieme e per avermi dato l’opportunità di fare questa scelta. Lasciare la mia città da un lato ovviamente dispiace, ma sentivo la necessità di andare in un contesto dove potessi avere maggior spazio a disposizione. Spero comunque sia solo un arrivederci con la Pallacanestro Reggiana, per la quale nutro un profondo affetto e grande stima”.

Queste le parole del direttore sportivo Alessandro Frosini: “Ringraziamo Luca per la grande professionalità mostrata in questi mesi e per l’aiuto che ci ha dato, sia dentro che fuori dal campo. Visti gli ottimi rapporti con il ragazzo, abbiamo deciso di assecondare la sua richiesta e gli facciamo un grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera”.

FONTE: Uff. Stampa Pall. Reggiana