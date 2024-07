UFFICIALE – Reyer Venezia e Giga Janelidze rinnovano l’accordo per un’altra stagione

L’Umana Reyer ha il piacere di comunicare di aver trovato l’accordo con Giga Janelidze che continuerà a fare parte del roster della prima squadra maschile. L’ala forte classe 1995, nativa di Kutaisi (Georgia), ha registrato 42 presenze nella sua prima stagione in orogranata. Giga è un uomo spogliatoio molto importante per il gruppo, un giocatore che si è inserito perfettamente nel sistema reyerino, garantendo sempre massimo impegno e professionalità.

Le qualità umane del georgiano, con passaporto e di formazione italiana, sono infatti risultate molto importanti. Janelidze, dunque, sará ancora orogranata, facendo salire a 7 il numero dei giocatori confermati dalla passata stagione.

Giga Janelidze

Sono contentissimo di restare a Venezia, per me significa tanto far parte di una squadra come la Reyer. Ringrazio il Presidente Federico Casarin, Eugenio Dalmasson e Neven Spahja per la fiducia. Farò del mio meglio per dare una mano alla squadra, sempre con energia e positività, per raggiungere gli obiettivi. Credo che l’anno scorso questa Reyer abbia gettato le fondamenta per continuare a costruire qualcosa di importante. Sono felice di ritrovare diversi compagni e proseguire il lavoro e sarò a totale disposizione per contribuire alla crescita del gruppo. Alla Reyer ho trovato grande cultura del lavoro in ogni ambito, come ha dimostrato anche la squadra femminile che insieme alla mia famiglia seguo sempre dal vivo quando possibile. Non vedo l’ora di rivedere tutti, sono davvero molto carico. Forza Reyer!

