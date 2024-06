UFFICIALE – Reyer Venezia e Kyle Wiltier avanti insieme

L’Umana Reyer comunica con soddisfazione il rinnovo pluriennale di Kyle Wiltjer, ala trentunenne di 208 centimetri per 109 chili, nativa di Portland (USA), ma con passaporto canadese. Wiltjer è arrivato in orogranata il 21 settembre 2023 e si è subito inserito nel sistema ed ambiente Reyer, mettendo a disposizione il suo talento, ma anche grande disponibilità e professionalità.

Nella sua prima stagione con i colori reyerini Kyle ha giocato 56 partite, saltando solo tre gare ufficiali. Il lungo canadese ha registrato 12.4 punti in 19.4 minuti di media in LBA (con il 41% da 3 punti) e 12.2 punti (42.7% da 3 punti) in quasi 22 minuti in BKT Eurocup. Nella sua prima stagione in Italia è entrato in nomination come miglior sesto uomo dell’anno. È stato votato dai sostenitori orogranata “SMA Green and smart solution” MVP dei mesi di gennaio e marzo.

Kyle Wiltjer

Per me è stato un onore firmare un contratto con l’Umana Reyer già l’anno scorso perché avevo l’opportunità di vivere in una Città come Venezia insieme alla mia famiglia e di far parte di una grande organizzazione che è come una famiglia. Sono entusiasta di aver rinnovato l’accordo perché sono convinto che sebbene la nostra stagione sia stata positiva continueremo il lavoro con la fame di portare a compimento “some unfinished business”.

Credo sia la situazione perfetta per noi perché questo Club ha grandi ambizioni e se noi riusciamo ad affrontare la stagione con il giusto spirito, desiderio ed unione possiamo raggiungere traguardi ancora più importanti, in campionato ed Eurocup.

Ho giocato in tanti posti e qui a Venezia mi sono ambientato benissimo, così come la mia famiglia.

Sono convinto che sarà una stagione ricca di soddisfazioni ed entusiasmo per tutti entusiasmo. Non vedo l’ora di tornare a lavorare ed iniziare un nuovo viaggio.