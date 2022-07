La Reyer Venezia ha annunciato in modo simpatico via social l’arrivo di Riccardo Moraschini, ormai veterano della LBA dopo aver vestito le maglie di Roma, Trento, Brindisi e, per ultima, Olimpia Milano. Fermato per un caso di doping piuttosto controverso, ora potrà finalmente tornare in campo e lo farà tra LBA ed EuroCup con la Reyer Venezia, appunto. A breve il comunicato della società lagunare.