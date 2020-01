UFFICIALE – Ricky Hickman approda all’Allianz Trieste

Allianz Pallacanestro Trieste comunica l’avvenuta firma del contratto per l’ingaggio, fino a fine stagione, di Richard Marciano Hickman.

“L’ufficializzazione del nostro accordo – ha dichiarato il Presidente Mario Ghiacci – arriva dopo una vittoria importante e prima dell’avvio del girone di ritorno: ieri ho visto una Allianz Pallacanestro Trieste concentrata, umile ed operosa, ed è da qui – assieme ai due rinforzi che abbiamo contrattualizzato in queste settimane – che dobbiamo ripartire. Di Hickman ritengo strategica la grande esperienza e la versatilità: il poter giocare in due ruoli offre a coach Dalmasson diverse possibilità e più scelte. Ora bisogna correre: il girone di ritorno ci offre la possibilità di fare bene, impostare il lavoro per il lungo periodo e ripagare la grande fiducia dei nostri tifosi e dei nostri sponsor”.

Ricky Hickman è nato a Winston-Salem il primo settembre del 1985: americano con passaporto georgiano, è un play/guardia di 189 centimetri per 88 chili con un’ampia esperienza internazionale. Uscito dal college di North Carolina at Greensboro nel 2007, ha debuttato come professionista in Romania (CS Otopeni), per poi spostarsi in Germania ai Giessen 46Ers. Dopo una stagione in Finlandia, con i colori del Namika Lahti, approda in Italia per la prima volta nella stagione 2010/2011. A seguire militerà con il Maccabi Tel Aviv dove vincerà un’Eurolega, due coppe di Lega Israeliana ed uno scudetto e successivamente andrà in Turchia, al Fenerbahce Ulker prima di tornare in Italia con l’Olimpia Milano. L’ultima tappa europea, prima di approdare in biancorosso, Hickman la vive in Germania, giocando per il Brose Bamberg.

Uff stampa Allianz Pallacanestro Trieste