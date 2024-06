UFFICIALE – Ricky Tavernelli saluta Tortona dopo cinque stagioni

Bertram Derthona comunica che Riccardo Tavernelli non indosserà la canotta bianconera numero 8 nella prossima stagione.

Arrivato a Tortona nell’estate 2019, Tavernelli è stato – sin dalla prima stagione – il capitano della squadra. Sono diverse le immagini indimenticabili che legano Riccardo al Derthona Basket nelle cinque stagioni trascorse insieme. Dalla Supercoppa LNP Old Wild West 2019 alzata al cielo dell’Allianz Cloud di Milano, passando per i liberi decisivi contro l’Eurobasket Roma per accedere alla finale promozione l’anno successivo, la coppa della vittoria del campionato e la retina al collo al termine di gara 5 di finale contro la Reale Mutua Torino. Nelle tre stagioni nel massimo campionato, Riccardo ha contribuito al raggiungimento della finale di Coppa Italia nel 2022, di due semifinali Scudetto contro la Virtus Bologna e ha fatto parte della squadra che, nel 2023/24, si è affacciata per la prima volta in una competizione europea, la BCL.

Capitan Riccardo Tavernelli è sceso in campo con la maglia della Bertram Derthona in 146 partite tra tutte le competizioni cui ha preso parte (Supercoppa LNP, Coppa Italia e campionato di A2, campionato, Coppa Italia e Supercoppa di Serie A e BCL), contribuendo in modo importante alla crescita che il Club e la squadra hanno avuto nelle cinque stagioni trascorse insieme. Ora le strade si separano, Tavernelli si appresta a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.

A Riccardo, e alla sua famiglia, va il più grande in bocca al lupo per il futuro da parte di tutta la Società!

“Credo di conoscere bene la storia del Derthona Basket – le parole del Presidente Marco Picchi -. L’ho studiata. L’ho vissuta. L’ho amata. Ci sono uomini e donne che ne hanno scritto le pagine più belle. In questo elenco pregiato da oggi scriverò il nome di Riccardo Tavernelli”.

UFFICIO COMUNICAZIONE

BERTRAM DERTHONA BASKET TORTONA