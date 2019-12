UFFICIALE – Rinforzo per Trieste, arriva Deron Washington

Allianz Pallacanestro Trieste ufficializza l’acquisizione, con un contratto che lo lega alla società fino a termine stagione, dell’americano Deron Rachard Washington.

Il giocatore, molto versatile dal punto di vista dei ruoli che può ricoprire in campo, è stato scelto con l’obiettivo di integrare l’attuale rosa biancorossa.

Washington verrà tesserato subito dopo il 2 gennaio, non appena sarà possibile espletare le pratiche amministrative.

Ala piccola di 203 centimetri per 95 chili, Washington è nato a Saint Louis il 12 dicembre del 1985 e, dopo aver frequentato il college a Virginia Tech, ha iniziato la carriera da professionista in Israele, con l’Hapoel Holon, nella stagione 2008/2009: successivamente ha militato in G-League con gli L.A. D-Fenders ed i Tulsa 66Ers, per tornare in Europa e difendere i colori dell’Obradoiro, in Spagna. Le altre tappe della sua carriera cestistica sono Netanya, Pistoia, Bnei Herzliya, Cremona, Torino prima della stagione 2018/2019 quando ha militato tra le file dell’Umana Reyer Venezia.

FONTE: Uff. Stampa Pall. Trieste 2004