UFFICIALE – RJ Nembhard ingaggiato da Reggio Emilia

By

Pallacanestro Reggiana comunica di aver ingaggiato fino al termine della stagione sportiva 2022/2023 l’atleta statunitense Ruben R “RJ” Nembhard Jr.

Play/guardia classe 1999, RJ Nembhard è uscito nel 2021 dall’ateneo di Texas Christian University, sito a Fort Worth. Nel settembre dello stesso anno ha iniziato la sua carriera professionistica in NBA con la maglia dei Cleveland Cavaliers, franchigia con la quale ha collezionato 14 presenze. La sua esperienza statunitense è poi proseguita in G-League con i Cleveland Charge dove, nella passata stagione, ha chiuso con 21.8 punti, 8.1 rimbalzi e 5.4 assist di media. Nella prima fase di questa annata Nembhard è rimasto in G-League con i Motor City Cruise, producendo 12 punti, 3.1 rimbalzi e 4.5 assist di media nelle dieci gare disputate.

Così ha commentato RJ Nembhard: “Sono davvero grato alla società ed entusiasta di avere questa opportunità: non vedo l’ora di arrivare in città e lavorare sodo per aiutare la squadra a conquistare più vittorie possibile. Voglio conoscere la famiglia biancorossa, l’organizzazione, i tifosi e la cultura italiana. Sono innamorato del gioco della pallacanestro: porterò energia e competitività. Ci vediamo presto!”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana