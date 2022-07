UFFICIALE – Robert Johnson torna in Italia e firma con la GeVi Napoli

La Gevi Napoli Basket comunica di aver ingaggiato l’atleta americano Robert Alfonzo Johnson Jr. per la stagione 2022-2023.

Johnson, nato a Richmond nello stato della Virginia il 27 maggio del 1995, è una guardia di 193 centimetri per 88 kg.

Prodotto della prestigiosa università dell’Indiana, nell’ultimo anno con gli Hoosiers disputa una stagione da 14 punti, 4.5 rimbalzi e 2.7 assist. Dopo un’esperienza in G-League, Johnson inizia il campionato 2019-2020 in Polonia dove, con il MKS Dabrowa Gornicza, realizza 20.2 punti di media per partita, 7.3 rimbalzi e 5.8 rimbalzi. Successivamente si trasferisce in Russia, nel Perm, disputando la VTB League, chiudendo a 10 punti per gara, 1.5 rimbalzi e 2.3 assist. Nel campionato 2020-2021 Johnson è protagonista di una straordinaria stagione nel massimo campionato turco con il Fethiye Belediye Spor, 16.2 ppg, 4.2 rimbalzi e 3.7 assist, realizzando ben 34 punti nella sfida con l’Efes Istanbul, Campione d’Europa nelle ultime due edizioni.

Il nuovo giocatore della Gevi Napoli Basket inizia il Campionato 2021-2022 in Serie A2 con l’Acqua San Bernardo Cantù, affermandosi tra i migliori giocatori del torneo con 19.7 punti di media,4.9 rimbalzi e 4.1 assist in 12 partite disputate. Nella seconda parte della stagione Johnson torna in Polonia, dove con il Legia Varsavia, chiude un campionato da 20.5 punti di media per partita, tirando con uno straordinario 49.3 da 3 punti, contribuendo al raggiungimento dei playoff. Con il Legia, il giocatore americano disputa anche la Fiba Europe Cup, disputando 5 partite, 16.8 punti di media, 6.2 rimbalzi e 3 assist.

Dichiarazione coach Maurizio Buscaglia

“Diamo il benvenuto a Robert con grande gioia. Un giocatore con enormi qualità, che ha dimostrato anche in Italia, ed è bellissimo che possa ritornare, e lo si possa rivedere, in un campionato superiore a quello disputato, proprio per ritagliarsi il suo spazio. Ha grandi motivazioni, ha qualità di scorer e di giocatore che può creare per sé stesso e per i suoi compagni. È un perfetto incastro per i nostri giocatori del perimetro completando molto bene il reparto. È stata un’operazione che ci ha permesso di dare delle caratteristiche differenti al nostro reparto esterno. La motivazione che accompagna Johnson è molto forte così come quella dei giocatori che già sono arrivati, e siamo davvero contenti di averlo con noi.”

Dichiarazione direttore sportivo Alessandro Bolognesi

” Siamo molto contenti dell’arrivo di Robert. Nel ruolo di guardia cercavamo un giocatore che fosse capace sia di creare per sé stesso, che per gli altri. Robert infatti è uno scorer bravo ad innescare i suoi compagni. Con Jhonson andiamo a puntellare il pacchetto esterni proseguendo la costruzione della nostra squadra. “

Uff Comunicazione Napoli Basket