UFFICIALE – Roberts Stumbris lascia Trapani ed approda a Trieste

La Pallacanestro Trapani comunica la risoluzione consensuale del contratto con il proprio tesserato Roberts Stumbris che ha accettato la proposta di Trieste.

Durante la sua permanenza in granata il giocatore ha collezionato 17 presenze in Campionato, realizzando una media di circa 14.5 punti a partita e 6.5 rimbalzi.

Queste le ultime parole in granata del giocatore: “Ho vissuto uno dei momenti migliori della mia carriera qui a Trapani, ho amato tutto di questa esperienza: la nostra squadra, i nostri tifosi e la città.

Voglio ringraziare enormemente la società per avermi ingaggiato, l’allenatore Daniele Parente per avermi voluto qui, aver creduto sempre in me e avermi dato l’opportunità di mostrare chi sono in campo. Grazie anche all’assistant coach Alex che mi ha aiutato a sviluppare le mie capacità con tanti allenamenti individuali ed a tutto lo staff. Grazie a tutti i miei compagni, vi amo ragazzi! Questa però è per me una grande opportunità di crescita, per mostrare le mie doti anche al piano di sopra, la vita è breve e voglio essere il ragazzo che ha cercato di ottenere il massimo da sé stesso. So che mostrerò chi sono anche a Trieste. Grazie a tutti coloro che mi hanno supportato ed alla Pallacanestro Trapani per l’aiuto ed il supporto fornitomi anche in questa scelta: GRAZIE”.

In merito alla scelta di Stumbris l’amministratore delegato Nicolò Basciano ha così commentato: “Per Roberts questa è stata una decisione sofferta perché stava benissimo con noi ma, a volte, alcuni treni passano una volta sola e lui ha deciso di non lasciarsi scappare la possibilità di giocare in Serie A. Da parte nostra non potevamo tarpare le ali ad un ragazzo che con noi ha avuto sempre un atteggiamento esemplare e che ci ha aiutato molto a raggiungere l’obbiettivo salvezza. Sono sicuro che tutti capiranno e che la squadra farà comunque di tutto per provare a raggiungere i playoff”.

La Pallacanestro Trapani intende comunque rivolgere all’atleta lettone le migliori fortune, umane e professionali.

