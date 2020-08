UFFICIALE – Samuele Telesca chiude il roster

È previsto per la giornata di domani l’avvio ufficiale dell’attività agonistica della Virtus Roma 2020-21: dopo aver effettuato i tamponi naso-faringei e i test sierologici come previsto dal protocollo anti COVID-19, i giocatori hanno svolto le visite mediche di rito presso il partner medico Pret Medica e saranno quindi a disposizione di coach Bucchi e del suo staff.

La squadra si è radunata nel tardo pomeriggio di oggi presso il Centro Tellene per un primo saluto e per fare conoscenza con lo staff tecnico, mentre da domani mattina inizieranno le attività di atletica e basket che daranno il via alla preparazione precampionato.

In attesa dell’arrivo dei giocatori americani, la Virtus Roma comunica inoltre che si aggregheranno al gruppo i giovani Samuele Telesca (ala, classe ’03), che sarà il dodicesimo uomo del roster, Giovanni Spinosa (guardia, ’97), Mihajilo Benic (ala, ’01), Federico Abbruciati (play, ’99), Gianmarco Iannicelli (ala, ’02), Nikola Jovanovic (ala, ’03) e Filippo Lauria (guardia-ala,’00).

–

Ufficio stampa Virtus Roma