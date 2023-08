UFFICIALE – Sasha Grant torna a Reggio Emilia

Pallacanestro Reggiana comunica di aver raggiunto un accordo di durata triennale con

l’atleta Sasha Grant, guardia/ala classe 2002 di 201 centimetri.

Per Grant, nativo di Cagliari, si tratta di un ritorno a Reggio Emilia, dove era stato

reclutato a livello giovanile nell’estate 2016 e dove era rimasto per una stagione prima

di approdare al Bayern Monaco in Germania. Grant ha giocato in Bundesliga fino al

2021, per poi essere ceduto in prestito prima alla Scaligera Verona, con la quale ha

conquistato la promozione dalla Serie A2 alla Serie A, e successivamente al Madi

Bayreuth, club militante nella massima serie tedesca dove ha disputato l’ultima

stagione, concludendo con 4 punti in 13’ di media.

Nel mese di giugno Grant ha fatto parte del Green Team dell’Italbasket, segnando

rispettivamente 14 e 24 punti nelle due amichevoli giocate contro la Spagna.

“Sasha è un ragazzo di talento, con un radioso futuro davanti – ha dichiarato coach

Dimitris Priftis – con lui raggiungiamo il giusto bilanciamento in rosa tra giocatori esperti

e ragazzi con grande entusiasmo. È un giocatore fisico che ci darà grande energia e

stazza nel suo ruolo. Siamo molto contenti di averlo con noi e penso che con la sua

etica del lavoro e grande motivazione proveremo a fargli iniziare a Reggio Emilia un

nuovo importante capitolo della sua carriera”.

Queste le parole di Sasha Grant: “Sono molto contento di tornare a Reggio Emilia,

città e società che mi hanno accolto e fatto crescere quando avevo 14 anni. Com’era

stata allora la mia prima esperienza fuori da casa da ragazzo, quest’opportunità sarà la

mia prima volta nel massimo campionato italiano e non vedo l’ora di iniziare e mettermi

al lavoro insieme alla squadra ed allo staff, che ringrazio per la visione e la fiducia che

hanno riposto in me dandomi l’opportunità di venire a giocare per una società con

grande tradizione come la Pallacanestro Reggiana. Da parte mia c’è tanta voglia di

continuare a migliorare e crescere come giocatore e so che ho trovato il posto giusto

per farlo, per questo mi sento fortunato e con il dovere di dare il massimo in ogni

allenamento e partita. Non vedo l’ora di conoscere i tifosi e di vestire i colori

biancorossi!”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana