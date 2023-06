UFFICIALE – Sassari, in regia arriva Whittaker

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari è orgogliosa di annunciare la firma per la prossima stagione di Stanley Whittaker, playmaker americano classe 1994 di Phildelphia, 183 cm per 86 kg, nell’ultima stagione a Wurzburg in Germania.

UNA GRANDE STAGIONE IN BBL

Whittaker è stato la colonna portante di Wurzburg, ex rivale della Dinamo ai tempi della finale di Fiba Cup. La point guard americana ha chiuso con oltre 18 punti e 5 assist di media, tirando con quasi il 50% dal campo (40% da tre punti), quasi 2 recuperi e più di 18 di valutazione per match. Nelle statistiche avanzate della lega tedesca è risultato tra i migliori 5 giocatori del campionato con menzioni particolari sulla difesa, l’impatto sull’attacco (ha giocato più di 50 possessi a partita tra tiri, assist, tiri liberi, falli subiti) e la capacità di creare per sé e per i compagni. È stato MVP del mese di marzo, ha realizzato più di 20 punti 16 volte, scrivendo 37 punti nel match vinto a Bamberg.

LA COSTANTE CRESCITA

Una delle caratteristiche per cui è stato scelto da Pasquini e coach Bucchi è quella di leadership, di fame di crescere, di voglia di aggredire e combattere in campo, giocatore che è in costante crescita e che desidera fare un ulteriore step in carriera. Ha fatto la gavetta iniziando dal college militare di Keiser dove ha chiuso gli ultimi 2 anni di università, prima di approdare in Lituania nello Jonava. Dominio assoluto prima in Austria e poi nella seconda lega tedesca, prima dell’esplosione nella BBL a Wursburg, praticamente senza risentire del salto di categoria, ma confermandosi addirittura tra i migliori del campionato anche a cospetto di squadre di Eurolega.

IL TIPO DI GIOCATORE

Whittaker è un playmaker puro che ha grande qualità di ball handling e di apertura di braccia, senso del canestro a cui abbina un’eccellente meccanica di tiro. Tratta benissimo la palla e ha capacità sia di prendersi responsabilità nei momenti chiave, sia nel coinvolgere i compagni. Lui e Cappelletti saranno le due point guard della Dinamo 2023/2024

PASQUINI E LA GERMANIA

Non è la prima volta che Federico Pasquini pesca dalla Germania. In passato aveva preso tra gli altri Pierre dalla penultima del campionato il Braunschweig, senza dimenticare Logan, Sanders, Sosa, McLeans e Chris Dowe, che aveva finito la stagione a Bamberg

Ecco il commento del GM della Dinamo:

“Whittaker era la nostra prima scelta, ci ha colpito per le sue qualità in campo sia dal punto di vista caratteriale che tecnico, è un osso duro, un vero play, è uno che ha voglia di crescere e ha fame di migliorare, è un profilo che si sposa perfettamente con le nostre esigenze e con le nostre possibilità sul mercato. Lo seguivamo da tempo, nel momento in cui abbiamo avuto bisogno di un playmaker, siamo andati su di lui”

NOTES

Ha giocato a Wurzburg con la maglia numero 11, il suo soprannome è The Standard, il nome completo è Stanley Mace Whittaker Jr.

4° marcatore di tutto il campionato tedesco

3° nella classifica dell’MVP della BBL

Sassari, 19 giugno 2023

