UFFICIALE – Sassari ingaggia Matteo Tambone

La Dinamo comunica ufficialmente di aver sottoscritto un contratto biennale con Matteo Tambone, combo guard classe 1994, 192 cm per 87 kg, nato a Graz in Austria, nella passata stagione alla Vuelle Pesaro con cui ha giocato quattro stagioni.

Tambone nello scorso campionato era capitano della Vuelle Pesaro

Così Federico Pasquini sulla scelta di Tambone

“Siamo contenti di aver firmato un giocatore come Tambone, che ha personalità ed esperienza in serie A per essere una pedina importante nella base italiana del roster. Arriva con noi nel pieno della maturità cestistica, è un eccellente professionista e si è sempre calato perfettamente nel ruolo che gli è stato dato”

LA GAVETTA IN A2, VARESE E PESARO

Cresciuto nelle giovanili della Virtus Roma, faceva parte del roster con cui i capitolini hanno giocato la finale Scudetto nel 2012-2013. Ha fatto la gavetta in A2 con le maglie di Ravenna e Treviglio prima di diventare un giocatore di serie A1 con Varese con cui ha militato tre stagioni. Nel 2020 è passato a Pesaro dove è stato allenato tra gli altri da Luca Banchi e Jasmin Repesa.

Nell’ultimo campionato ha chiuso con 7.4 punti di media in 23 minuti

“Tambone è stato allenato da coach importanti, è cresciuto molto, ha la possibilità di giocare due ruoli e ha ancora margini di miglioramento”

LE CARATTERISTICHE

Tambone è una combo guard che gioca da specialista. Molto bravo difensivamente sia sulla palla che faccia a faccia con un avversario, ha tiro da 3 punti e ha intelligenza nel capire il gioco e il ritmo. È una guardia che all’occorrenza può anche giocare da playmaker o in appoggio.

Nel 2020 è stato chiamato dal CT della nazionale Sacchetti per le qualificazioni agli Europei 2021 dopo aver partecipato a dei raduni con la Sperimentale

LE PRIME PAROLE

“Sono felice di aver firmato con la Dinamo che ritengo essere una delle migliori società a livello italiano. Sono convinto di aver scelto il meglio per il mio percorso. Affronto con grande entusiasmo ed ambizione questa nuova tappa della mia carriera, sono pronto a dare il massimo per un club così importante”

Tambone ha sempre giocato grandi partite contro la Dinamo, una sua tripla eliminò il Banco nei quarti di finale della Coppa Italia 2021, mentre sul finale di questa stagione ha giocato un grande match al PalaSerradimigni

Sassari, 05 giugno 2024

