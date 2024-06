UFFICIALE – Sassari promuove in prima squadra il giovane Stefano Trucchetti

Stefano Trucchetti, sassarese classe 2006, è ufficialmente un nuovo giocatore della Dinamo. Ha firmato un contratto con i biancoblu fino al 30 giugno 2026 e sarà stabilmente nei dodici che comporranno il roster della squadra di Markovic in A1.



PROFILO

Stefano Trucchetti ha già maturato esperienze importanti, sia lontano da casa che nelle nazionali giovanili dove si è messo più volte in mostra. Ha giocato nell’ultima stagione a Borgomanero con il College basket, arrivando alle finali nazionali under 19 e girando ad oltre 10 punti con 3.3 assist e il 40% da 3 punti in B interregionale.

Playmaker titolare e 3° negli assist agli Europei under 16 disputati con la maglia azzurra in Macedonia del Nord nel 2022.

UN CAMMINO INIZIATO A TRE ANNI

Trucchetti ha iniziato a giocare a tre anni con il DonBosco Sassari prima di iniziare la sua avventura in Dinamo sempre nel minibasket. Nel 2018 a 12 anni ha conquistato il titolo regionale under 13 giocando sotto età, ha vinto il prestigioso Garbosi a Varese in prestito alla Santa Croce Olbia, senza dimenticare il premio Migliorati nel miglior quintetto del Summer Camp a Roma e del 2° posto a livello nazionale nel Join The Game 3×3. Ha giocato un anno ad Alghero prima di approdare a Desio in Lombardia dove ha esordito a 16 anni in B nazionale, vincendo anche il premio come miglior giovane al torneo internazionale Jit di Lissone.

Nel 2019 viene convocato con la selezione Lombardia e con la stessa regione vince la Ludec Cup



Giovanni Piras, responsabile dirigenziale della Dinamo Academy:

“L’ho visto crescere nel nostro minibasket nella nostra under 13 giocando da fuoriquota. L’ho sempre seguito anche quando era lontano dalla Sardegna. Ragazzo sassarese che voleva fortemente giocare nella Dinamo, più di qualsiasi altra cosa. Sono sicuro che ci darà grandi soddisfazioni, ha voglia di crescere, ha voglia di lavorare e migliorarsi, ha la canotta cucita sulla pelle, sono felicissimo di riaverlo con noi”

L’ADDIZIONE

Trucchetti potrà giocare anche nell’under 19 e con la maglia della Torres in serie C, senza dimenticare la vetrina della Next Generation, accumulando un bagaglio di esperienza importante per continuare il suo percorso di crescita

CARATTERISTICHE

Stefano Trucchetti ha le skills di un playmaker moderno che ha fisico, visione di gioco e capacità di costruirsi un tiro per sé e per gli altri. Ha grandi margini di miglioramento e ha la possibilità di poter fare un ulteriore salto, grazie anche al coraggio e alla spiccata personalità.

Peppe Mulas, responsabile tecnico del settore giovanile Dinamo:

“Sono molto contento perché Stefano è andato via di casa a 14 anni, ha preso il suo bagaglio e ha cominciato a fare esperienza. È un ragazzo già maturo per la sua età, che ha talento e voglia di confrontarsi. Averlo in Dinamo è un grande plus per tutto il nostro settore giovanile, un sardo di Sassari che ritorna a casa con entusiasmo”



LE PAROLE DI STEFANO TRUCCHETTI

“Sono molto felice di vestire di nuovo i colori della Dinamo, spero di vedervi presto numerosi al palazzetto.”

Fonte:Sito Uff. Dinamo Basket