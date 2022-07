UFFICIALE – Scafati conferma il capitano Riccardo Rossato

La Givova Scafati comunica che l’atleta di nazionalità italiana Riccardo Rossato, vincolato

contrattualmente alla società gialloblù fino al 2023, sarà tesserato anche per il prossimo

campionato di serie A, in cui vestirà i colori della città dell’Agro per la quinta stagione di fila.

Nato nel 1996, alto 190 cm per 85 kg di peso, la guardia di origini veneziane ha chiuso la

stagione regolare dell’ultimo campionato di serie A2 con 14 punti e 3,4 rimbalzi di media.

Entrato nel cuore dei tifosi per il suo forte attaccamento ai colori sociali, nonché per la

passionalità e l’abnegazione profusa in campo in ogni singolo incontro, il club di Viale della Gloria

ha deciso di continuare a puntare sulla sua professionalità e sulla sua dedizione al lavoro, oltre

ovviamente al suo talento indiscusso, che si sicuro gli permetterà di ben figurare anche nella

massima categoria nazionale.

Dichiarazione del capitano Riccardo Rossato: «Si è chiuso un ciclo di quattro anni con un

percorso in continua salita a Scafati, culminato con il coronamento del sogno di conquistare la

promozione in massima serie al termine di un campionato super, nel quale non abbiamo mai perso in casa, così conquistando l’obiettivo che ci eravamo inizialmente prefissati. Ora si apre un nuovo ciclo, che fare con Scafati per me è davvero un sogno e la logica conseguenza di un percorso iniziato

insieme diversi anni fa. Ringrazio la società, in particolare la famiglia Longobardi ed il g. m.

Guastaferro, che credono tanto in me. Da esordiente in massima serie, cercherò di ripagare la fiducia accordata, carico di motivazioni e di entusiasmo, sicuro che sia la società che il sottoscritto hanno tutte le carte in regola per poter affermarsi anche ai massimi livelli nazionali».



