UFFICIALE – Scafati rinnova Iris Ikangi

La Givova Scafati rende noto di aver confermato per il campionato di serie A 2022/2023 l’atleta di nazionalità italiana e di origini congolesi Iris Ikangi.

Ala di 200 cm per 88 kg, classe 1994, si è messo in mostra nel corso dell’ultimo campionato, non solo per i suoi 5,7 punti e 3,3 rimbalzi di media in regular season, ma anche e soprattutto per il suo spirito combattivo ed il suo atletismo.

Specialista della difesa, veloce con i piedi e con il corpo, ha ricoperto sul parquet gli spot di #4 e #3, difendendo anche su gente di taglia più piccola, oltre a mostrare, all’occorrenza, un buon tiro dalla media e lunga distanza.

Dichiarazione dell’atleta Iris Ikangi: «Sono molto contento di ritrovare i compagni con cui ho vinto il campionato e di ritrovare lo staff con cui mi sono trovato benissimo. Sono entusiasta di calcare i parquet della serie A con la maglia prestigiosa di Scafati. Ringrazio la società per la fiducia accordata e per l’opportunità di riscatto che mi è stata fornita. Mi piacerebbe disputare un campionato importante anche in massima serie, con l’obiettivo di affermarmi a questi livelli e soprattutto continuare a crescere in linea con gli obiettivi del club».

Uff.Stampa Scafati Basket