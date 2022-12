UFFICIALE – Scafati risolve con Diego Monaldi

By

La Givova Scafati rende noto di aver consensualmente rescisso il contratto con l’atleta Diego Monaldi.

La dirigenza gialloblù ringrazia il giocatore per il lavoro espletato e per l’impegno profuso in campo con professionalità e dedizione.

Diego Monaldi è stato uno degli indiscussi protagonisti della cavalcata trionfale che, nella passata stagione agonistica, ha regalato la massima serie alla società, che pertanto gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali, porgendogli un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera, affinché sia foriera di ulteriori importanti risultati e traguardi.

