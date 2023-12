UFFICIALE – Separazione consensuale tra Givova Scafati e Rino De Laurentiis

By

La Givova Scafati rende noto di aver consensualmente rescisso il contratto con l’atleta Quirino De Laurentiis.

La dirigenza gialloblù ringrazia il giocatore per il lavoro espletato e per l’impegno profuso in campo con professionalità e dedizione nel corso delle ultime tre stagioni agonistiche.

Rino De Laurentiis è stato uno degli indiscussi protagonisti sia della cavalcata trionfale che, due stagioni agonistiche or sono, ha regalato alla società, alla città ed ai tifosi la massima serie, che della permanenza in serie A conquistata a denti stretti all’ultima giornata dello scorso campionato.

La proprietà, la dirigenza, il main sponsor e lo staff sanitario, tecnico ed amministrativo augurano a Rino De Laurentiis le migliori soddisfazioni personali e professionali, porgendogli un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera, affinché sia foriera di ulteriori importanti risultati e traguardi.

