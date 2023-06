UFFICIALE – Shavon Shields continua con Olimpia Milano per altre tre stagioni

Lo scudetto della terza stella è stato vinto solamente ieri in gara-7, ma la dirigenza Olimpia Milano è già al lavoro per la prossima stagione. A partire da Shavon Shields.

Nella conferenza stampa post-stagione, il GM Stavropoulos ha annunciato che il #31 americano con cittadinanza danese ha firmato un rinnovo triennale con la società meneghina. Decisivo il suo apporto in queste LBA Finals dove ha segnato 104 punti (record LBA) nelle sette gare disputate a quasi 15 punti di media.

Lo stesso Shields ha confermato: “Un onore indossare la maglia di questo club: il rinnovo vuol dire molto per me. La società e tutta l’organizzazione hanno sempre creduto in me”.

In Eurolega quest’anno ha faticato giocando solo 10 partite per i tanti infortuni occorsi, ma in LBA quasi 12 punti in 26′ di media.

Dopo aver vestito le maglie di Francoforte, Trento e Baskonia, il 29enne Shavon Shields è a Milano dal 2020 e ci resterà quindi fino al 2026.