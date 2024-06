UFFICIALE – Si dividono le strade di Dolomiti Energia Trentino e Davide Alviti

By

Dolomiti Energia Trentino comunica di aver definito con Davide Alviti la risoluzione consensuale del contratto. Alviti lascia Trento dopo una stagione in cui indossando la maglia bianconera ha giocato 48 partite ufficiali tra Serie A, Coppa Italia ed EuroCup, viaggiando nel campionato italiano a 10,5 punti di media e tirando con il 39,5% da tre.

Da tutta Aquila Basket va il ringraziamento per il lavoro svolto assieme e un grande in bocca al lupo a Davide per il prosieguo della sua carriera.

UFF. STAMPA AQUILA BASKET TRENTO