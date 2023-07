UFFICIALE – Si separano le strade di Macura e Tortona

Bertram Derthona comunica di avere esercitato l’opzione di uscita dal contratto di J.P. Macura, che non indosserà la canotta bianconera nella prossima stagione. J.P., uno dei grandi simboli dei primi due anni di Serie A del Club, giocatore capace di conquistare sin da subito l’affetto del pubblico con le sue giocate e la sua energia in campo, rimarrà un Leone per sempre.

Arrivato a Tortona nell’estate 2021, Macura è sceso in campo in 79 partite – tra tutte le competizioni – con la canotta numero 55 del Club, mandando a referto 1037 punti complessivi: J.P. è, al momento, il giocatore più prolifico nella storia della Società tra tutte le competizioni di Serie A.

Indimenticabili, nella memoria del Club e dei tifosi, rimarranno i 23 punti segnati contro Trieste e i 18 contro la Virtus Segafredo Bologna alla Final Eight di Coppa Italia 2022: due prestazioni balistiche che hanno guidato la squadra sino all’atto finale della manifestazione. Così come i 22 punti segnati quest’anno, il 7 gennaio, nella partita casalinga contro la Virtus Segafredo Bologna, una delle notti più belle ed emozionanti

vissute in un PalaEnergica sold out e pieno di affetto. Macura ha segnato dieci o più punti in 56 gare, per 15 volte ha messo ha referto almeno 20 punti.

La Società, al termine di due anni arricchiti da grandi risultati, vuole ringraziare J.P. per l’impegno profuso nelle due annate trascorse a Tortona e intende augurargli le migliori fortune per le prossime tappe della sua carriera.

