UFFICIALE – Si separano le strade di Moretti e Varese

Pallacanestro Varese comunica che l’atleta Davide Moretti ha esercitato l’opzione di uscita dal contratto che lo avrebbe legato al club biancorosso anche il prossimo anno.

Si conclude dunque dopo una stagione l’avventura varesina di Moretti, un giocatore entrato in poco tempo nel cuore di tutti i tifosi grazie non solo alle sue doti tecniche (12.1 punti e 3 assist in 26 partite disputate), ma anche e soprattutto alle sue doti umane, quali generosità, altruismo e bontà.

Proprio per questi motivi, il club intende ringraziarlo ed augurargli i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera.

