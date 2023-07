By

La Pallacanestro Olimpia Milano desidera ringraziare Tommaso Baldasso per i due anni trascorsi insieme durante i quali non ha mai lesinato il proprio impegno ed è sempre stato una figura positiva all’interno del gruppo oltre ad aver contribuito alla conquista di due scudetti e una Coppa Italia. L’Olimpia augura tutto il meglio possibile a Tommaso per il suo futuro professionale e personale.

UFF.STAMPA OLIMPIA MILANO