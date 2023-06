UFFICIALE – Simone Giofrè nuovo DS del Treviso Basket

Simone Giofrè, 45 anni, nato a Como, sarà il nuovo Direttore Sportivo della Nutribullet Treviso Basket per le prossime tre stagioni. Giofrè è uno dei manager più importanti nel panorama cestistico italiano, premiato per due annate nel 2019 e nel 2021 come “Executive of the Year” dalla LBA quale miglior dirigente della stagione. Viene da Brindisi dove arrivò nel 2018 e con coach Frank Vitucci (con cui aveva collaborato in qualità di “uomo mercato” anche nella magica stagione di Varese nel 2012/13) è stato l’artefice dei successi della squadra nelle ultime storiche stagioni per il club pugliese.

Simone Giofrè ha iniziato la sua carriera nel 1999 all’interno dell’ufficio stampa della Pallacanestro Cantù. Dieci gli anni trascorsi nel club brianzolo in cui ha ricoperto inoltre il ruolo di Scout e Assistente General Manager. Nel 2011 il trasferimento a Varese come Direttore Scouting Internazionale per poi assumere l’incarico di Direttore Sportivo dal 2012 al 2015. È in questi anni che si instaura il rapporto lavorativo tra Giofrè e Vitucci alla guida della Cimberio Varese, raggiungendo una finale di Coppa Italia e una semifinale playoff scudetto persa solamente a gara 7 contro la Montepaschi Siena.

Dopo le stagioni varesine, Simone Giofrè è stato General Manager della Virtus Roma, società con la quale nel 2017 ha raggiunto il primo turno di playoff e il primo turno delle Final Eight di Coppa Italia. A Brindisi mette la firma su due finali di Coppa Italia (19 e 20), sulle due semifinali di Supercoppa (19 e 21) e sulla semifinale playoff 2021, meritandosi ben due titoli di Manager dell’Anno della LBA (2019 e 2021).

Grande esperto di basket internazionale, nella sua carriera finora si è segnalato per aver portato in Italia o valorizzato alcuni giocatori molto importanti che poi si sono imposti ai più alti livelli (Bryant Dunston, Ebi Ere, John Brown, Achille Polonara, Mike Green, Adrian Banks, Darius Thompson, D’Angelo Harrison, Nick Perkins), mettendo a frutto con grande acume le risorse di budget a disposizione.

Sarà a Treviso la prossima settimana e verrà presentato in una conferenza stampa, data e orario verranno comunicati in seguito.

Uff. Stampa Nutribullet Treviso Basket