UFFICIALE – Simone Zanotti nuovo innesto della Vanoli Cremona

Vanoli Basket Cremona comunica di aver sottoscritto un accordo per la stagione 2023/2024 con l’atleta Simone Zanotti.

“Sono molto contento della mia scelta! Ho avuto l’opportunità di parlare già con il coach e siamo stati immediatamente sulla stessa lunghezza d’onda. Mi ha parlato bene della Vanoli Cremona, di chi ci lavora e della città. Poi conosco bene Paul Eboua, anche lui mi ha parlato benissimo di tutto quanto e mi ha dato ancora più sicurezza di quella che già avevo prima di firmare. Sono un giocatore duttile e versatile, mi piace stare sempre in movimento, prediligo il non palleggiare e muovermi attraverso pick ‘n roll veloci, short roll, pick and pop… Se dovessi dire le mie qualità migliori sono il tiro da 3 e l’atletismo. Sono qui per continuare il lavoro della Vanoli Cremona, c’è tanta fiducia nella squadra e calore dal pubblico. Ai tifosi dico di cavalcare quest’onda di positività in Serie A perché fa bene a noi giocatori, alla città e soprattutto alla società. Non vedo l’ora di iniziare!”.

Simone Zanotti è nato a Torino il 31 dicembre 1992, è alto 208 centimetri e gioca nel ruolo di ala. Prodotto del settore giovanile della Pallacanestro Reggiana, dopo un inizio di carriera in cui si mette in luce in DNA A Gold e Serie B tra Ruvo di Puglia, Lucca, PMS Torino, Arzignano, Bisceglie, Pavia, Monteroni e Porto Sant’Elpidio, fa il suo esordio in Serie A nella stagione 2018/2019 con la maglia della Victoria Libertas Pesaro.

Il primo anno è positivo con 4.2 punti e 2.9 rimbalzi in oltre 15 minuti di impiego e gli vale la permanenza in terra marchigiana per le successive tre stagioni. Chiude le 20 gare del 2019/2020 a 5.9 punti (38.8% da tre) e 4.7 rimbalzi e si conferma la stagione successiva con 7.1 punti (68.6% da due) e 3.1 rimbalzi. L’ultimo anno con i biancorossi segna 6.6 punti a partita con il 47.7% da due e il 44.4% da tre e cattura 3.3 rimbalzi in 16 minuti di impiego.

La scorsa stagione rimane in serie A trasferendosi a Napoli dove in 20 gare gioca una media di 11 minuti con 3.6 punti e 2.5 rimbalzi contribuendo alla salvezza dei campani. A maggio accetta la proposta di Torino di scendere in Serie A2 e, con 6.67 punti e 4 rimbalzi a gara, aiuta la squadra della sua città a raggiungere la finale promozione del Tabellone Argento.

Uff stampa Vanoli Basket Cremona