UFFICIALE – Stéphane Gombauld è il nuovo centro della Dinamo Sassari

La Dinamo annuncia con grande soddisfazione di aver firmato il centro francese Stéphane Gombauld

IL BLITZ DELLA DINAMO

Federico Pasquini di concerto con coach Bucchi mette a segno il blitz sotto le plance, assicurandosi le prestazioni di Stéphane Gombauld, centro francese classe 1997, nell’ultima stagione a Nancy dopo aver disputato un campionato nella ABA league.

EMERGENTE

Gombauld è stato inserito a 15 anni negli atleti francesi di maggior interesse nazionale firmando per l’Asvel e poi costruendosi a step la propria carriera. Ha vinto da MVP la A2 francese, trascinando Nancy alla promozione con 20 punti e 9 rimbalzi di media. Anche lui come Whittaker non ha risentito del salto di categoria ma è andato sempre in crescita, chiudendo la stagione nella LNB con 13.5 punti, 6.5 rimbalzi, quasi 2 stoppate di media a partita. Ha tirato i liberi nell’ultimo torneo con oltre il 74%. Tanta gavetta da giovanissimo in A2 francese (Saint Clermond – Lille e Chartres), l’esplosione a Blois poi ha dominato nel campionato serbo prima di ritornare in patria.

CARATTERISTICHE

Braccia lunghissime, eccellente difensore e intimidatore, ha nella dinamicità e nell’atletismo le sue armi migliori, dimostrando di poter essere un giocatore che ha ancora grandi margini di miglioramento. Corre il campo, rolla, ha capacità di giocare 1vs1 fronte e di poter attaccare anche spalle a canestro. Gombauld ha impressionato nell’ultimo torneo transalpino con 10 doppie doppie, 25 punti contro Boulogne seconda della classe, contribuendo con grande impatto alla salvezza di Nancy.

NAZIONALE FRANCESE

Argento agli europei con la nazionale under 16 nel 2012, bronzo con quella under 20 nel 2017, sin da giovanissimo ha fatto tutta la trafila nella selezione francese.

Federico Pasquini commenta dagli Usa: “Ho seguito con grande attenzione il campionato francese dove c’è tantissima fisicità e atletismo e dove ci sono lunghi emergenti che possono essere adatti al campionato italiano. Abbiamo deciso di puntare su Gombauld, ci hanno impressionato la sua “fame”, la sua energia, la sua capacità di avere impatto, ha braccia molto lunghe, è un giocatore che si sposa perfettamente con il nostro progetto e ha margini di miglioramento, pur giovane ha già maturato esperienze da protagonista”

Ufficio Comunicazione Dinamo Banco di Sardegna