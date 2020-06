UFFICIALE – Stone rinnova in casa Umana Reyer

L’Umana Reyer è lieta di comunicare il rinnovo dell’accordo con Julyan Stone che vestirà i colori dell’Umana Reyer per la quinta stagione, la terza consecutiva. Playmaker di Alexandria (Virginia, USA) ha disputato 166 partite ufficiali in orogranata, contribuendo alla conquista di due titoli tricolori e una Coppa Italia.

Julyan è diventato negli anni uno dei beniamini dei tifosi grazie alla sua generosità, alla sua mentalità e al suo essere sempre positivo e sensibile a temi sociali. Inoltre è un importante uomo-squadra e lo testimonia il fatto che è diventato il miglior assist-man della storia della Reyer (457), è uno dei pochi playmaker con più rimbalzi che tiri dal campo tentati. Inoltre, Julyan è il terzo giocatore dell’Umana Reyer per presenze nei playoff (45, dietro a Bramos e Tonut).

Julyan Stone: “La mia famiglia ed io siamo felici di continuare il nostro percorso con la Reyer. Non vedo l’ora di rimettermi al lavoro per un’altra stagione in cui saremo ancora affamati di vittorie, insieme allo staff e ai miei compagni. Ringrazio la società per questa ulteriore dimostrazione di fiducia nei miei confronti. Ci vediamo presto!”.

