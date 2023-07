UFFICIALE – Strautins rescinde il contratto con Reggio Emilia

Arturs Strautins rescinde il contratto con Reggio Emilia pagando un buy out ed è pronto ad accasarsi a Tortona,

questo il comunicato di Pallacanestro Reggiana:

Pallacanestro Reggiana comunica che in data odierna l’atleta Arturs Strautins ha esercitato

l’opzione per uscire dal suo contratto con il Club, originariamente in scadenza a giugno 2024.

La società ringrazia il giocatore per l’impegno profuso e la professionalità mostrata e gli rivolge

l’in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera.

