UFFICIALE – Tanfoglio e Porto chiudono il roster della Germani Brescia

La Pallacanestro Brescia comunica che i due ragazzi classe 2005, Nicolas Tanfoglio e Matteo Porto, completano il roster della prima squadra e saranno a disposizione di coach Alessandro Magro.

“Nicolas è la conferma più importante della stagione appena conclusa, mentre Matteo rappresenta l’acquisto più significativo dell’estate. – L’esordio di Mauro Ferrari, Amministratore Delegato di Pallacanestro Brescia e Germani spa – Il nostro investimento su di loro è dettato non solo dalle capacità che indubbiamente li porteranno a svilupparsi all’interno della nostra società, ma anche dai brillanti risultati scolastici conseguiti. Ho personalmente assunto l’impegno, dopo essermi confrontato con coach Magro e Marco De Benedetto, di garantire ad entrambi i ragazzi nel minor tempo possibile un minutaggio. Questo impegno risponde a una problematica radicata nel panorama italiano, dove troppo spesso i giovani giocatori hanno poche opportunità di scendere in campo.

La Pallacanestro Brescia pone un’attenzione particolare sui giovani, come dimostra la scelta di Nicolas e Matteo, che si uniranno alla squadra come undicesimo e dodicesimo giocatore. Mentre il mio primo incontro con la squadra, prosegue Mauro Ferrari, avverrà il prossimo giovedì, e in quell’occasione avrò l’opportunità di incontrare e parlare con tutti i giocatori. Il percorso che intraprenderemo è di cruciale importanza poiché non ci limitiamo al mero obiettivo di partecipare alla Supercoppa Italiana, conquistare l’accesso alla Coppa Italia e ai Playoff chiudendo nelle prime otto al termine della stagione regolare, ma la nostra ambizione è garantire che, entro maggio e giugno, questi giovani possano acquisire esperienza sul campo e crescere. Credo che la crescita di Nicolas e Matteo li porterà a diventare un’importante risorsa per la nostra nazionale. La società ha così deciso di investire in modo importante su di loro.”

Nicolas Tanfoglio indosserà il numero 7 mentre Matteo Porto il numero 77

UFFICIO STAMPA

Pallacanestro Brescia