UFFICIALE – Tommaso Raspino confermato alla Dinamo Sassari

Il Banco di Sardegna conferma ufficialmente l’ala piemontese Tommaso Raspino anche per la prossima stagione, mettendo a disposizione di coach Bucchi una preziosa pedina di squadra.

CONFERMA SUL CAMPO

Raspino si è guadagnato la stima di tutti, dai compagni, allo staff, alla società, disputando una grande stagione e mettendosi a disposizione del gruppo. Professionista esemplare, ha mostrato il suo valore in campo, risultando determinante in alcune vittorie di Sassari e facendosi sempre trovare pronto all’occorrenza. A Malaga come ala forte in BCL ha disputato un match fantastico così come in campionato, dove ha fermato l’MVP Colbey Ross. Tommaso ha messo grande energia, alzando sempre il livello di aggressività e diventando un pretoriano scelto di coach Bucchi

NUOVO MINISTRO

Dopo il ritiro di Jack Devecchi, Tommaso Raspino è pronto a prendere l’eredità di ministro della difesa, insieme a Filip Kruslin, altro grandissimo specialista. Tommy ha dimostrato di valere la serie A1, non solo difensivamente ma anche a livello di fisicità e rimbalzi.

Coach Bucchi: “Sono molto felice per la conferma di Tommy, che si è sempre fatto trovare pronto e ha dimostrato di essere un grande professionista e un giocatore che si è meritato la fiducia sul campo. E’ un’addizione importante, un jolly che ci teniamo stretto, sono sicuro che sarà ancora più motivato e determinante all’interno del gruppo”

