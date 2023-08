UFFICIALE – Torresani firma con Treviso il suo primo contratto professionistico

David Torresani, esterno di 180 centimetri, ha firmato il suo primo contratto “pro” con la Nutribullet Treviso Basket dove da tre stagioni veste la maglia del settore giovanile. Accordo pluriennale per il giocatore nato a Milano, classe 2005, negli ultimi anni giocatore importante delle “Under” di TVB, già la scorsa stagione proiettato nel giro della prima squadra prima di un infortunio ad una spalla che gli ha fatto perdere qualche mese. Pienamente recuperato con il lavoro dello staff medico trevigiano, ha potuto partecipare quest’estate con gli azzurrini all’Europeo Under 18 dove si è ben distinto con il suo gioco a tutto campo, mettendo in mostra atletismo e personalità che gli hanno permesso di chiudere la manifestazione continentale con 10 punti, 2 rimbalzi e 2.4 assist a gara in 24 minuti di media sul parquet, con un high di 17 punti con la Polonia (foto). Un giovane di talento prodotto del florido settore giovanile di TVB che porterà energia e faccia tosta al nuovo team di coach Frank Vitucci per la stagione 2023/24.

UFF.STAMPA TVB