UFFICIALE – Tortona aggiunge al roster Leonardo Okeke

Il Miglior Under 21 della Serie A2 Old Wild West 2021/22 indosserà la canotta della Bertram Derthona nella prossima stagione: Leonardo Arinze Okeke farà parte del roster dei Leoni.

Dopo avere compiuto tutta la trafila nel settore giovanile e avere debuttato in prima squadra con il College Borgomanero, formazione con cui ha vinto il titolo regionale Under 18 Eccellenza e la Serie C Gold nel 2020/21, e avere giocato in Serie B con la Mamy Oleggio, Okeke ha firmato un contratto quinquennale con la Bertram Derthona la scorsa estate.

Nel 2021/22 è sceso in campo, in prestito, con la canotta della Novipiù JB Monferrato, contribuendo al raggiungimento della Final Eight di Coppa Italia e dei playoff. Leonardo ha prodotto 9.4 punti e 7.7 rimbalzi di media, che gli sono valsi il premio di Miglior Under 21 del campionato di Serie A2.

A giugno ha partecipato ai workout pre Draft NBA con la canotta degli Atlanta Hawks e ha debuttato con la Nazionale senior nell’amichevole giocata a Trieste contro la Slovenia, segnando 7 punti. Ora è impegnato al Globl Jam di Toronto con la Nazionale Under 23 allenata da coach Marco Ramondino, che ritroverà poi alla Bertram Derthona nel nuovo capitolo della sua carriera.

Così Giacomo Carrera, Club Manager di Bertram Derthona: “Dopo un anno molto positivo in A2, Leonardo è pronto a essere inserito all’interno del roster di una squadra di Serie A in cui dovrà continuare a lavorare per il suo sviluppo e mostrare le sue potenzialità. L’obiettivo comune è farlo crescere in modo da potersi ritagliare un ruolo in squadra. Dovrà lavorare duramente per crescere sia in campo come giocatore che fuori dal campo per potere essere pronto alle richieste del coach e conquistarsi importanti minuti in campo.”