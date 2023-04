UFFICIALE – Tortona firma Grant Basile

Lo sguardo attento al presente e l’occhio al futuro per la Bertram Derthona, che ha raggiunto un accordo con l’ala Grant Basile valido fino a giugno 2026. Grant è in possesso di passaporto italiano, ma non della formazione, per cui al momento non può giocare da italiano in Serie A.

LA CARRIERA – Nato a Pewaukee (Wisconsin) il 19 aprile 2000, Basile ha frequentato la Pewaukee High School allenato dal padre Michael Basile: in questi anni fa registrare 24.5 punti e 13 rimbalzi di media. Successivamente frequenta il quadriennio al College con la canotta dei Wright State Raiders, con cui produce 12.9 punti e 6.5 rimbalzi di media. Nel 2021/22 eleva il suo rendimento, arrivando a segnare 18.4 punti a uscita e collezionando 11 doppie doppie per punti e rimbalzi. In quell’anno ha segnato 20 o più punti in sedici delle trentasei partite disputate.

Nel 2022/23 si trasferisce a Virginia Tech, College che guida nell’annata per punti segnati a gara (16.4), realizzando 20 o più punti in dieci occasioni e andando in doppia cifra in 29 delle 34 partite in cui è sceso in campo. Inserito nell’All-ACC Academic Team, è stato nominato ACC Player of the Week il 30 gennaio, dopo avere viaggiato a 24.5 punti, 8 rimbalzi e il 55.3% dal campo nelle vittorie contro Duke e Syracuse.

“Siamo felici di accogliere a Tortona un ragazzo di grande talento e di prospettiva come Grant Basile – il commento del Presidente Marco Picchi -. Lo abbiamo seguito a lungo nel suo percorso a Virginia Tech e siamo convinti che possa rappresentare una grande opportunità per noi e per la pallacanestro italiana. Questa operazione certifica ancora una volta la nostra attenzione al lavoro di scouting che fa capo a Gianmaria Vacirca e alla programmazione a lungo termine che ci siamo posti come obiettivo per il futuro del Derthona Basket”.

UFF.STAMPA DERTHONA BASKET