UFFICIALE – Tortona piazza il colpo: torna in Italia l’ultimo MVP Colbey Ross

La notizia era nell’aria da giorni ma ora c’è l’ufficialità del ritorno di Colbey Ross, ultimo MVP della stagione LBA, in Italia. Il play americano lascia quindi il Buducnost Podgorica e torna in Italia.

Talento, leadership e giocate spettacolari nella stagione 2022/23, giocata con la canotta della Openjobmetis Varese in cui è stato MVP del campionato. Ora, dopo avere iniziato la stagione al Budcnost, Colbey Ross fa ritorno in Italia, diventando la nuova point guard della Bertram Derthona.

LA CARRIERA – Nato ad Aurora (USA) il 22 ottobre 1998, Ross ha frequentato la Eaglecrest High School di Centennial, Colorado. Nel suo junior year, il terzo anno, ha prodotto 18.6 punti, 4.6 rimbalzi e 3.4 assist di media, venendo nominato Colorado Gatorade Player of the Year. Nell’annata seguente, la sua ultima all’High School ha ulteriormente migliorato i propri numeri (18.4 punti, 4.9 rimbalzi e 5 assist a incontro) contribuendo al successo della Eaglecrest nel campionato statale della Class 5A. Al termine dell’anno, è stato eletto Mr. Colorado Baketball e nuovamente Colorado Gatorade Player of the Year.

Dopo avere completato il quadriennio, Colbey sceglie il College di Pepperdine Waves, con cui mette a segno il record di assist nella storia della scuola (179) nel suo primo anno, in cui viene inserito nel West Coast Conference All-Freshman Team. Nel corso della sua carriera liceale, la nuova point guard della Bertram cresce di rendimento stagione dopo stagione, arrivando sino al 2019/20 – il suo terzo anno – in cui produce 20.5 punti e 7.2 assist a gara, numeri che lo rendono l’unico giocatore della Division I di NCAA a mettere a segno almeno 20 punti e 7 assist in quell’anno. Dopo essersi ritirato dal Draft NBA, Ross torna a Pepperdine per completare il suo quadriennio: il 27 novembre 2020, segnando 33 punti nella sconfitta contro UCLA, diventa il miglior marcatore nella storia del suo College.

Nell’estate 2021, Colbey inizia la sua carriera in Europa, firmando con l’ERA Nymburk. Con la squadra ceca disputa, e vince, il campionato nazionale. Scende in campo in sei partite anche in BCL, in cui fa registrare 9.2 punti e 6 rimbalzi di media in 23 minuti di utilizzo. Nell’estate seguente, arriva in Italia accettando la proposta della Opnejobmetis Varese, di cui diventa sin da subito uno dei leader. Le sue giocate spettacolari guidano la squadra allenata da Matt Brase a risultati importanti: Ross va in doppia cifra in ventisette delle trenta partite disputate e chiude la stagione a 17.5 punti e 7.5 rimbalzi di media. Proprio contro la Bertram Derthona, il 2 gennaio 2023, fa registrare il suo career high per punti segnati in Italia (35). Al termine dell’annata viene eletto MVP e Giocatore Rivelazione della stagione da LBA.

Inizia il 2023/24 in Montenegro, con la canotta del Buducnost Voli Podgorica, con cui scende in campo sia in campionato che in EuroCup. Nelle dieci partite di coppa disputate, Colbey produce 5.2 punti e 3.1 rimbalzi in 14 minuti di utilizzo medio. Ora arriva alla Bertram Derthona per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.

