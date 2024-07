UFFICIALE – Trapani Shark, ecco Justin Robinson

La Trapani Shark comunica di aver raggiunto un accordo con Justin Robinson playmaker statunitense di 185 cm e 85 kg proveniente da Rio Breogàn, squadra militante nel massimo campionato spagnolo.

Queste le prime parole del giocatore dopo l’ufficialità del suo accordo con la società del presidente Valerio Antonini: “Prima di firmare ho fatto alcune ricerche sul club e sulla città di Trapani nel suo insieme: sono davvero entusiasta di unirmi alla squadra e proseguire il percorso di successo della scorsa stagione. Voglio ringraziare il Presidente Valerio per aver avuto fiducia in me e avermi dato la possibilità di giocare per Trapani. Non vedo l’ora di abbracciare la città e incontrare i fan! Personalmente posso promettere che darò il massimo impegno ogni giorno”.

LA SCHEDA

Justin Robinson è nato a Manassas, Virginia (USA) il 12 ottobre 1997. E’ un playmaker moderno, con un primo passo fulmineo e grande velocità di esecuzione.

Ha trascorso gli anni del liceo nel Maryland e, nella stagione da senior al St. James, ha segnato una media di 21,8 punti, 7,7 assist, 4,3 rimbalzi e 2,2 palle recuperate a partita ed è stato nominato Giocatore dell’anno della contea di Washington.

Ha frequentato l’università Virginia Tech giocando per quattro anni con gli Hokies e, nella sua stagione da senior, ha messo a segno una media di 13,5 punti, 5,0 assist e 3,2 rimbalzi tirando con il 41,8% da tre. Robinson ha concluso la sua carriera universitaria con 1.383 punti e un record scolastico di 562 assist.

Da quando si è laureato ha diviso il suo tempo tra NBA e G League. Nel massimo campionato americano, ha indossato le maglie di Washington Wizards, Oklahoma City Thunder, Milwaukee Bucks, Sacramento Kings e Detroit Pistons, ed ha registrato le migliori statistiche nel 2021/22 nelle cinque partite con i Pistons: 5,6 punti, 1,8 assist e 1,4 rimbalzi.

Ha anche giocato in G League con i Delaware Blue Coats e Capital City Go-Go prima di partire per l’Australia ed unirsi a Illawarra per la stagione NBL 2022/23. Ha fatto il suo debutto nella gara di apertura della stagione, ma è stato costretto a saltare il resto del campionato a causa della rottura del menisco del ginocchio destro. Ha dovuto attendere la stagione successiva per mettersi in mostra e dimostrare tutto il suo talento: nel 2023/24 per lui una media di 12 punti, 3 rimbalzi e 4,4 assist a partita.

Il 20 marzo 2024, Robinson ha firmato con CB Breogán della Liga ACB e, in 9 partite, si è fatto conoscere siglando una media di 9,3 punti, 3 rimbalzi e 2,5 assist.

A Justin Robinson va un grosso in bocca al lupo per la sua nuova avventura.

