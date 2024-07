UFFICIALE – Trapani Shark fa sul serio, ingaggiato Petrucelli

La Trapani Shark comunica di aver raggiunto un accordo con John Petrucelli, guardia-ala americana ma di formazione italiana di 193 cm e 85 kg proveniente dalla Germani Brescia.

Queste le prime parole del giocatore dopo l’ufficialità del suo accordo con la società del presidente Valerio Antonini: “Sono veramente entusiasta di iniziare questa nuova avventura a Trapani dove si sta creando un progetto vincente. Voglio ringraziare il Presidente per avermi dato la possibilità di prendere a parte a questa nuova avventura. Ho sentito parlare benissimo di Trapani, della sua organizzazione e dell’affetto dei propri tifosi: non vedo l’ora di conoscere tutti”.

LA SCHEDA

John Petrucelli è nato il 27 ottobre 1992 a Hicksville, New York, Stati Uniti. E’ una guardia-ala dinamica, è dotato di grande leadership ed è capace di imprimere un ritmo difensivo con pochi eguali.

Dal 2014 al 2016 gioca 2 ottime stagioni nella prima lega slovacca prima di ritornare per due anni consecutivi negli Stati Uniti dove ha disputato la G-League, dapprima con i Birmingham Squadron e poi con gli Osceola Magic distinguendosi principalmente per le innate qualità difensive.

Nella stagione 2019-20 si trasferisce nel massimo campionato israeliano vestendo la maglia dell’Hapoel Beer Sheva. Degli allenamenti alla corte di coach Remi Hadar dirà in un’intervista: “mi chiedeva di difendere a tutto campo e di pressare continuamente anche in allenamento: è stato massacrante ma adesso gli sono grato per gli insegnamenti”.

Nella stagione 2020/21 passa nel massimo campionato tedesco dove indossa la maglia degli Ratiopharm Ulm con cui gioca anche l’Eurocup registrando numeri da protagonista assoluto: 9.4 punti, 3.5 rimbalzi e 1.3 assist di media.

L’esperienza in Germania è una vetrina importantissima ed in estate arriva la chiamata di Brescia che riesce a strapparlo ad una nutrita concorrenza ed a portarlo in Italia. Nella sua prima stagione con la maglia della Germani Brescia si attesta su 10 punti, 3 rimbalzi e 1 assist.

Diventa subito uno dei leader del gruppo e ciò gli vale la riconferma. Nella stagione 2022/23 arriva la consacrazione: 15 punti, 2 rimbalzi e 2 assist di media a partita.

Nell’ultima stagione 2023/24 è protagonista dall’incredibile cavalcata di Brescia che si attesta come terza forza assoluta del campionato (per molte giornate in vetta alla classifica della Serie A). Per John: 26 partite disputate rimanendo in campo una media di 24’ a partita e siglando 9.6 punti conditi da 3.5 rimbalzi e 1.2 assist.

Grazie alle origini italiane dei suoi antenati, John ottiene la cittadinanza italiana ed è oggi uno dei protagonisti del gruppo allenato da coach Gianmarco Pozzecco che si accinge ad iniziare il torneo preolimpico.

A John Petrucelli va un grosso in bocca al lupo per la sua nuova avventura.

UFF.STAMPA TRAPANI SHARK