UFFICIALE – Trento annuncia l’arrivo di Davide Alviti con un biennale

È Davide Alviti, ala italiana di 200 cm per 92 kg, il primo volto nuovo della Dolomiti Energia Trentino: contratto di due anni per il tiratore che nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia dell’Olimpia Milano in Serie A ed Eurolega, oltre ad essere anche nel giro della Nazionale italiana.

Con le “Scarpette Rosse” Alviti ha contribuito a vincere due Scudetti e una Coppa Italia, scendendo in campo 56 volte tra campionato e coppe nazionali e giocando 11 partite in Eurolega.

Davide ha cominciato a giocare ad Alatri, in provincia di Frosinone: dal 2011 al 2015 ha giocato nell’Eurobasket Roma, debuttando anche in Serie A con la Virtus Roma nel 2013-14. Nel 2015 si è spostato a Mantova, una delle quattro formazioni di Serie A2 con cui ha giocato consecutivamente (dopo Mantova, a Tortona, Imola e Treviso con cui ha vinto il campionato e la Coppa Italia di A2 nella stagione 2018-19). La stagione successiva è arrivato il ritorno in Serie A sempre con la maglia di Treviso, nel 2020-21 invece Alviti è passato a Trieste dove ancora nella massima serie ha segnato 10,5 punti a partita con il 44.2% da tre e catturando quasi 5 rimbalzi di media.

L’ala classe ’96 è anche un atleta nel giro della Nazionale italiana, con cui ha debuttato il 30 novembre 2020 a Tallinn: in totale sono state 8 le sfide ufficiali in cui Alviti ha giocato per l’Italia tra qualificazioni agli Europei 2022 e ai Mondiali 2023 (37 i punti segnati complessivamente).

PAOLO GALBIATI (Allenatore DOLOMITI ENERGIA BASKET TRENTINO): «Sono molto felice della firma di Davide: mi aspetto un giocatore con delle motivazioni extra, pronto a mettersi al servizio della squadra ma con anche tantissimo desiderio di fare bene a livello personale. Sono convinto che negli ultimi due anni sia cresciuto sotto l’aspetto della mentalità, che già era molto buona, avendo potuto confrontarsi e condividere lo spogliatoio con giocatori e uomini di assoluto valore. Benvenuto Davide!».

