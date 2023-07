By

Carisma, conoscenza del gioco, capacità di prendere e segnare tiri pesanti: Andrejs Grazulis difenderà i colori della Dolomiti Energia Trentino anche nella prossima stagione!Nella sua prima annata in maglia Aquila Basket, quasi 10 punti e 5,0 rimbalzi di media in 53 partite ufficiali (non ne ha saltata nemmeno una!), oltre a 46 devastanti stoppate!

UFF.STAMPA AQUILA BASKET TRENTO