UFFICIALE – Trento piazza il colpo in regia: Matt Mooney è bianconero

La Dolomiti Energia Basket Trentino comunica di aver raggiunto un accordo fino al termine della stagione 2023-24 con la combo-guard statunitense Matt Mooney.

Nato a Wauconda nell’Illinois il 7 febbraio 1995, Mooney è un giocatore versatile che fa del proprio impatto difensivo e del suo tiro da fuori le sue armi migliori: 191 centimetri per 88 chilogrammi, Matt comincia la sua carriera da giocatore con una brillante esperienza in NCAA a South Dakota (due anni a oltre 18 punti di media) prima di passare nella prestigiosa università di Texas Tech, dove nella stagione 2018-19 è splendido protagonista della cavalcata dei Red Raiders alla loro prima finale nazionale (per Mooney 11,3 punti e 3,3 assist di media, e l’inserimento nel miglior quintetto difensivo della conference). Dopo aver “assaggiato” la NBA con le maglie dei Cleveland Cavaliers e dei New York Knicks, franchigie con le quali trova spazio in G-League, Matt a 29 anni non ancora compiuti può già vantare una buona esperienza in Europa tra Spagna e Turchia, dove ha giocato per squadre importanti come Malaga, Besiktas e Darussafaka. Nella sua prima parte di stagione 2023-24, 12.0 punti di media con 3,2 assist nel campionato turco dove difendeva i colori del Samsunspor.

PAOLO GALBIATI (Allenatore DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Siamo davvero contenti di poter aggiungere al roster un giocatore con le qualità tecniche ed umane di Matt: pensiamo che il suo arrivo possa aiutare la squadra sui due lati del campo, con il suo orgoglio difensivo e le sue doti in attacco. Ha esperienze importanti a livello di college e nel basket europeo: ringraziamo il club per aver chiuso questa operazione, diamo il benvenuto a Trento a Mooney e non vediamo l’ora di averlo con noi in palestra e in campo».

Uff stampa Dolomiti Energia Trentino